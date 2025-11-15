Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по баскетболу примет Черногорию

    Командные
    • 15 ноября, 2025
    • 11:14
    Женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет свой очередной матч в отборочном этапе чемпионата Европы-2027.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Эврена Алкая в группе E примет Черногорию.

    Матч начнется в 15:00 в Бакинском дворце спорта.

    В первом матче отборочного этапа сборная Азербайджана уступила Болгарии со счетом 48:141.

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi Monteneqronu qəbul edəcək

    Лента новостей