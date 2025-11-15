Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по баскетболу примет Черногорию
Командные
- 15 ноября, 2025
- 11:14
Женская сборная Азербайджана по баскетболу проведет свой очередной матч в отборочном этапе чемпионата Европы-2027.
Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Эврена Алкая в группе E примет Черногорию.
Матч начнется в 15:00 в Бакинском дворце спорта.
В первом матче отборочного этапа сборная Азербайджана уступила Болгарии со счетом 48:141.
Последние новости
11:37
Община Западного Азербайджана проводит международную конференцию по праву на возвращениеВнешняя политика
11:32
Водитель BMW арестован на 25 суток за езду под воздействием наркотиковПроисшествия
11:19
МИД Азербайджана поздравил ПалестинуВнешняя политика
11:17
Масато Канда: АБР поддержит превращение Азербайджана в региональный хаб между ЦА и ЕвропойИнфраструктура
11:14
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по баскетболу примет ЧерногориюКомандные
11:03
В Южной Корее горит крупный логистический складДругие страны
10:53
Фото
Мухтар Бабаев: Климатическая прозрачность важна для выполнения обязательств Парижского соглашенияCOP29
10:46
В Азербайджане найдены семеро пропавших без вестиПроисшествия
10:41