Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi Monteneqronu qəbul edəcək
Komanda
- 15 noyabr, 2025
- 10:51
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupunda Monteneqronu qəbul edəcək.
Qarşılşama Bakı İdman Sarayında saat 15:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, yığma seçmə mərhələdəki ilk matçda Bolqarıstan millisinə 48:141 hesabı ilə məğlub olub.
