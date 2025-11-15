İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi Monteneqronu qəbul edəcək

    Komanda
    • 15 noyabr, 2025
    • 10:51
    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupunda Monteneqronu qəbul edəcək.

    Qarşılşama Bakı İdman Sarayında saat 15:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, yığma seçmə mərhələdəki ilk matçda Bolqarıstan millisinə 48:141 hesabı ilə məğlub olub.

    Azərbaycan millisi Avropa çempionatı Evren alkaya Monteneqro
    Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по баскетболу примет Черногорию

