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Более ста человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заразились коронавирусом

Более ста человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заразились коронавирусом Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 августа, суммарно выявили 101 случай заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований.
Командные
21 августа 2021 г. 08:18
Более ста человек, задействованных в проведении Паралимпиады, заразились коронавирусом

Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 августа, суммарно выявили 101 случай заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете, опубликованном в субботу на сайте "Токио-2020".

Организаторы начали вести статистику заражений 12 августа. Наибольшее число заражений (67 случаев) было обнаружено среди работников, нанятых для организации Игр. Максимум суточного показателя был достигнут 18 августа, когда организаторы выявили 18 случаев заражения.

В Японии последние недели регулярно обновляется суточный максимум заражений коронавирусом, в последний раз соответствующий антирекорд был зафиксирован 20 августа - 25 876 случаев. Для сдерживания распространения инфекции японское правительство продлило до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио и еще пяти префектурах. Помимо этого, действие режима было дополнительно расширено на семь префектур.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.

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