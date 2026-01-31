Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Баскетболиста "Филадельфии" Джорджа дисквалифицировали на 25 матчей

    Командные
    • 31 января, 2026
    • 21:29
    Баскетболиста Филадельфии Джорджа дисквалифицировали на 25 матчей

    Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) дисквалифицировала американского форварда "Филадельфии" Пола Джорджа на 25 матчей за нарушение антинаркотической политики лиги.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НБА.

    Игрок сможет вернуться на площадку за 10 матчей до конца регулярного чемпионата. Первой встречей, в которой форвард будет иметь возможность принять участие, может стать домашний матч против "Чикаго", который пройдет в ночь на 26 марта.

    "В последние несколько лет я говорил о важности ментального здоровья, и в ходе недавнего лечения собственной проблемы я совершил ошибку, приняв неподходящее лекарство. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения "Филадельфии", моим товарищам по команде и болельщикам за свое необдуманное решение", - сказал Джордж, чей комментарий приводит телеканал ESPN.

    НБА дисквалификация
    Ты - Король

    Последние новости

    22:01

    Строительство моста Агбенд-Келале ведется в соответствии с графиком

    Инфраструктура
    21:57

    Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    21:54

    Президент: Азербайджан готов внести вклад в устранение напряженности в регионе

    Внешняя политика
    21:47
    Фото

    Азербайджан и Оман обсудили сотрудничество в сфере музыкального искусства

    Kультурная политика
    21:46

    Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану

    Внешняя политика
    21:29

    Баскетболиста "Филадельфии" Джорджа дисквалифицировали на 25 матчей

    Командные
    21:11

    Украина и НАТО согласовали ключевые приоритеты сотрудничества

    Другие страны
    20:55

    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:44

    WP: В США тысячи демонстрантов выступили против иммиграционной службы

    Другие страны
    Лента новостей