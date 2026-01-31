Баскетболиста "Филадельфии" Джорджа дисквалифицировали на 25 матчей

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) дисквалифицировала американского форварда "Филадельфии" Пола Джорджа на 25 матчей за нарушение антинаркотической политики лиги.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НБА.

Игрок сможет вернуться на площадку за 10 матчей до конца регулярного чемпионата. Первой встречей, в которой форвард будет иметь возможность принять участие, может стать домашний матч против "Чикаго", который пройдет в ночь на 26 марта.

"В последние несколько лет я говорил о важности ментального здоровья, и в ходе недавнего лечения собственной проблемы я совершил ошибку, приняв неподходящее лекарство. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения "Филадельфии", моим товарищам по команде и болельщикам за свое необдуманное решение", - сказал Джордж, чей комментарий приводит телеканал ESPN.