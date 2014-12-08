Баку числится в предварительном списке стран-претендентов на летние Олимпийские игры 2024 года

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован предварительный список городов, претендующих на летние Олимпийские игры 2024 года.

Как сообщает Report со с ссылкой на агентство France Presse, среди желающих заняться организацией олимпиады есть и Баку.

В качестве возможных соперников азербайджанской столицы выступают Лос-Анджелес, Бостон (США), Стамбул (Турция), Доха (Катар), Дурбан (ЮАР), Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия), Рим (Италия), Найроби (Кения), Касабланка (Марокко), Санкт-Петербург (Россия) и Киев (Украина). До этого претендующие на организацию олимпиады Торонто (Канада), Гвадалахара (Мексика) и Тайпей (Тайвань) отказались от намерения. Организационный комитет Международного олимпийского комитета надеется на подачу заявления Парижем.

В этом случае столица Франции будет считаться основным кандидатом на летние Олимпийские игры 2024 года. В случае победы, олимпиада вернется в Париж ровно через 100 лет.

Отметим, что окончательный список городов-кандидатов будет обнародован 15 сентября 2015 года, а имя города-победителя - в середине 2017 года.