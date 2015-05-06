​Азербайджанский велосипедист стал призером первого этапа "Tour d’Azerbaidjan"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Завершен первый этап велотура "Tour d’Azerbaidjan".

Как сообщает Report, первым расстояние в 154 км преодолел член клуба "Adria Mobil" (Словения) Марко Кумп. Приз победителю вручил глава Исполнительной власти города Сумгайыт Эльдар Азизов.

Второго места был удостоен выступающий в итальянском клубе "Androni Giocattoli" Франческо Кикки. Приз ему вручил вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов.

Обладателем третьего места стал Максим Аверин из азербайджанской команды "Synergy Baku". А.Аверин является сыном воспитанника велосипедной школы Азербайджана, бывшего чемпиона мира Александра Аверина.

Кроме того, М.Кумпу вручили синюю и зеленую майку, а еще одному члену "Synergy Baku" - победителю горного этапа Эльчину Асадову - красную майку. А самому перспективному молодому велосипедисту, занявшему 6-ое место члену белорусского клуба "Минск" Владимиру Харахавику вручили фиолетовую майку.