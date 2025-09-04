Азербайджанский клуб расстался с несколькими баскетболистами

Азербайджанский баскетбольный клуб НТД расстался с несколькими игроками.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, представитель столицы попрощался с капитаном Акбаром Мамедовым, у которого истек срок контракта, и легионерами Детреком Браунингом, Тайри Бойкиным, Кевином Алленом, Гейленом Смитом, Квинтоном Кэмпбеллом, Зайоном Паттерсоном и Дэниелом Муди.

Команду также покинули молодые баскетболисты Гусейн Мамедов, Гаджисамед Огуз и Мухаммед Баззи.