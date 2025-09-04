Azərbaycan klubu bir neçə basketbolçusu ilə yollarını ayırıb
Komanda
- 04 sentyabr, 2025
- 10:52
NTD bir neçə basketbolçusu ilə yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Paytaxt təmsilçisi müqavilə müddəti başa çatan kapitan Əkbər Məmmədov, legionerlər Detrek Brauninq, Tayri Boykin, Kevin Allen, Qeylen Smit, Kvinton Kempbel, Zayon Pattersen və Daniel Mudi ilə vidalaşıb.
Bundan əlavə, gənc basketbolçular Hüseyn Məmmədov, Hacisəməd Oğuz və Məhəmməd Bazzi də komandadan ayrılıblar.
11:36