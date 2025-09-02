Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Баскетбольный клуб "Шеки" продлил контракт с главным тренером Бедри Меричем.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба. 

    С турецким специалистом подписано новое соглашение, рассчитанное до конца сезона.

    Отметим, что "Шеки" в прошлом сезоне занял третье место в Азербайджанской баскетбольной лиге.

