Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером
- 02 сентября, 2025
- 13:44
Баскетбольный клуб "Шеки" продлил контракт с главным тренером Бедри Меричем.
Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.
С турецким специалистом подписано новое соглашение, рассчитанное до конца сезона.
Отметим, что "Шеки" в прошлом сезоне занял третье место в Азербайджанской баскетбольной лиге.
