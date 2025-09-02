Azərbaycan klubu türkiyəli baş məşqçi ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Komanda
02 sentyabr, 2025
- 13:24
"Şəki" basketbol klubu baş məşqçisi Bedri Meriçlə müqavilənin müddətini uzadıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Türkiyəli mütəxəssislə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan yeni sözləşmə imzalanıb.
Qeyd edək ki, "Şəki" ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında üçüncü yeri tutub.
