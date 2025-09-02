    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Azərbaycan klubu türkiyəli baş məşqçi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    "Şəki" basketbol klubu baş məşqçisi Bedri Meriçlə müqavilənin müddətini uzadıb. 

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib. 

    Türkiyəli mütəxəssislə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan yeni sözləşmə imzalanıb. 

    Qeyd edək ki, "Şəki" ötən mövsüm Azərbaycan Basketbol Liqasında üçüncü yeri tutub.

