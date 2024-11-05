Азербайджанские тяжелоатлеты, успешно выступившие на чемпионате Европы, вернулись на родину

Азербайджанские тяжелоатлеты, успешно выступившие на чемпионате Европы в Польше, вернулись на родину.

Азербайджанские тяжелоатлеты, успешно выступившие на чемпионате Европы в Польше, вернулись на родину.

Как сообщает Report, самолет с командой приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Спортсменов встретили представители общественности, журналисты и спортивные болельщики.

Отметим, что сборная Азербайджана по тяжелой атлетике завоевала в общей сложности 12 медалей на чемпионате Европы среди молодежи и U23, который проходил с 26 октября по 3 ноября. В их числе два золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Золотые медали завоевали тяжелоатлеты Равин Алмамедов и Омар Джавадов.