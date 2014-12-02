Азербайджанские спортсмены установили рекорд по количеству медалей в 2014 году

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсмены установили новый рекорд по количеству медалей, завоеванных в этом году на престижных международных соревнованиях. Об этом сообщил Report заведующий отделом спорта министерства молодежи и спорта Миркямиль Рагимов.

По его словам, за истекшие 11 месяцев этого года на прошедших чемпионатах мира и Европы, а также на турнирах Кубка мира завоевано 789 медалей, что на 7 медалей превышает прошлогодний показатель.

М.Рагимов отметил, что протоколы некоторых соревнований еще не представлены в министерство. Он выразил уверенность в том, что после завершения всех соревнований количество медалей превысит 800. Наряду с этим представитель министерства подчеркнул, что количество медалей по олимпийским видам спорта уступит прошлогоднему показателю и добавил, что пока не может назвать конкретного числа.

Отметим, что в 2013 году азербайджанские спортсмены на официальных международных соревнованиях по олимпийским и не олимпийским видам спорта - чемпионатах и первенствах мира и Европы, кубковых соревнованиях завоевали 782 медали, в том числе 280 золотых, 233 серебряных и 269 бронзовых медалей.

296 из них (101 золотая, 74 серебряные, 121 бронзовая медали) завоеваны в олимпийских, 486 (179 золотых, 159 серебряных, 148 бронзовых) в не олимпийских видах спорта. А в 2012 году наши спортсмены стали обладателями 735 (255 золотых, 244 серебряных, 236 бронзовых) медалей.