Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в 4 дисциплинах на Исламиаде

    • 20 ноября, 2025
    • 09:32
    Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в четырех дисциплинах на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, легкоатлет Назим Бабаев выступит в прыжках в длину, Ламия Велиева - в забеге на 200 метров, а смешанная команда - в эстафете 4х400 метров.

    Ильяс Бабаев (85 кг), Наджмеддин Гулузаде (69 кг) и Фирдовси Заманов (94 кг) выступят в соревнованиях по джиу-джитсу.

    В фехтовании мужские и женские команды будут соревноваться как на шпагах, так и на саблях.

    Из вольных борцов на ковер выйдут Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), из женщин-борцов - Рузанна Мамедова (62 кг), Нигяр Мирзазаде (68 кг) и Захра Керимзаде (76 кг).

    Азербайджан расположился на 10-м месте с 50 медалями (7 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых).

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.

