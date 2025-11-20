Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в 4 дисциплинах на Исламиаде

Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в четырех дисциплинах на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, легкоатлет Назим Бабаев выступит в прыжках в длину, Ламия Велиева - в забеге на 200 метров, а смешанная команда - в эстафете 4х400 метров.

Ильяс Бабаев (85 кг), Наджмеддин Гулузаде (69 кг) и Фирдовси Заманов (94 кг) выступят в соревнованиях по джиу-джитсу.

В фехтовании мужские и женские команды будут соревноваться как на шпагах, так и на саблях.

Из вольных борцов на ковер выйдут Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), из женщин-борцов - Рузанна Мамедова (62 кг), Нигяр Мирзазаде (68 кг) и Захра Керимзаде (76 кг).

Азербайджан расположился на 10-м месте с 50 медалями (7 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых).

Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.