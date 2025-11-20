İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün dörd növdə çıxış edəcəklər

    Komanda
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan idmançıları Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün dörd növdə mübarizə aparacaqlar.

    "Report"un məlumatına görə, atletlərdən Nazim Babayev uzunluğa tullanmada, Lamiyə Vəliyeva 200, qarışıq komanda isə 4x400 metr məsafəyə qaçışda çıxış edəcək.

    Ciu-citsuda İlyas Babayev (85 kq), Nəcməddin Quluzadə (69 kq) və Firdovsi Zamanov (94 kq) uğur qazanmağa çalışacaqlar.

    Qılıncoynatmada kişilərdən və qadınlardan ibarət komandalar həm şpaqa, həm də sablya növündə yarışacaqlar.

    Sərbəst güləşçilərdən İslam Bazarqanov (57 kq), Əli Rəhimzadə (65 kq), qadın güləşçilərdən Ruzanna Məmmədova (62 kq), Nigar Mirzəzadə (68 kq) və Zəhra Kərimzadə (76 kq) xalça üzərinə çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan 50 mükafatla (7 qızıl, 16 gümüş, 27 bürünc) 10-cu pillədə qərarlaşıb.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada Azərbaycan idmançıları Ər-Riyad
    Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в 4 дисциплинах на Исламиаде

