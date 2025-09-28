Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по шинкиокушинкай (каратэ - ред.), проходившем в городе Дебрецен (Венгрия), сборная Азербайджана показала успешные результаты.

Как передает Report, страну представляла национальная команда под руководством вице-президента Азербайджанской федерации карате по контактным стилям Аллахвердина Рустямова.

Солмаз Зейналлы (59 кг) и Селахет Гасанов (80 кг) завоевали бронзовые медали, а Балаэми Ахмедов (60 кг) - серебряную.

В международных соревнованиях Азербайджан также представляли судьи Аллахверди Рустемов и Самир Фарзелиев.