Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы
Командные
- 28 сентября, 2025
- 14:00
На чемпионате Европы по шинкиокушинкай (каратэ - ред.), проходившем в городе Дебрецен (Венгрия), сборная Азербайджана показала успешные результаты.
Как передает Report, страну представляла национальная команда под руководством вице-президента Азербайджанской федерации карате по контактным стилям Аллахвердина Рустямова.
Солмаз Зейналлы (59 кг) и Селахет Гасанов (80 кг) завоевали бронзовые медали, а Балаэми Ахмедов (60 кг) - серебряную.
В международных соревнованиях Азербайджан также представляли судьи Аллахверди Рустемов и Самир Фарзелиев.
Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы
