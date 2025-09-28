Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы

    Командные
    • 28 сентября, 2025
    • 14:00
    Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы

    На чемпионате Европы по шинкиокушинкай (каратэ - ред.), проходившем в городе Дебрецен (Венгрия), сборная Азербайджана показала успешные результаты.

    Как передает Report, страну представляла национальная команда под руководством вице-президента Азербайджанской федерации карате по контактным стилям Аллахвердина Рустямова.

    Солмаз Зейналлы (59 кг) и Селахет Гасанов (80 кг) завоевали бронзовые медали, а Балаэми Ахмедов (60 кг) - серебряную.

    В международных соревнованиях Азербайджан также представляли судьи Аллахверди Рустемов и Самир Фарзелиев.

    каратэ чемпионат Европы
    Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər

    Последние новости

    14:00

    Азербайджанские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы

    Командные
    13:47

    Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории опросов

    Другие страны
    13:29

    Джевдет Йылмаз: Встреча между Эрдоганом и Трампом прошла очень хорошо

    В регионе
    13:22

    МИД Ирана: Восстановление санкций ООН не станет инструментом давления на страну

    В регионе
    13:06

    Определились победители по плаванию в смешанной эстафете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    12:59

    Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

    Другие страны
    12:47
    Фото

    Азербайджанские теннисисты вышли в финал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    12:39

    В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Экология
    12:37

    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    Лента новостей