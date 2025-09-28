Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər
Komanda
- 28 sentyabr, 2025
- 13:53
Macarıstanın Debretsen şəhərində keçirilən şinkyokuşinkay üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığma komandası uğurlu nəticələr əldə edib.
"Report" xəbər verir ki, yarışda ölkəmizi Azərbaycan Karate Federasiyasının kontakt üslubları üzrə vitse-prezidenti Allahverdin Rüstəmovun rəhbərliyi altında milli komanda təmsil edib.
Solmaz Zeynallı (59 kq) və Səlahət Həsənov (80 kq) bürünc medal qazanıblar. Balaəmi Əhmədov (60 kq) gümüş medalla kifayətlənib.
Beynəlxalq yarışda ölkəmizi hakim qismində Allahverdi Rüstəmov və Samir Fərzəliyev də təmsil ediblər.
Son xəbərlər
13:58
Gəncədə III MDB Oyunlarının Media mərkəzi fəaliyyətə başlayıbFərdi
13:53
Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblərKomanda
13:47
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti günlərdə medallarımızın sayı artacaq"Fərdi
13:31
Sorğu: Starmer Britaniya tarixində reytinqi ən aşağı olan Baş nazirdirDigər ölkələr
13:20
Cevdet Yılmaz: Ərdoğanla Tramp arasında görüş çox yaxşı keçibRegion
13:15
Bürünc medal qazanan Azərbaycan üzgüçüsü: "III MDB Oyunları böyük təcrübədir"Fərdi
13:15
Zelenski: Rusiyanı diplomatiyaya məcbur etmək üçün zərbələri davam etdirəcəyikRegion
13:07
Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında ilk qələbəsini qazanıbFərdi
12:54