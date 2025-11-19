Азербайджанская сборная по баскетболу 3х3 взяла золото Исламиады
- 19 ноября, 2025
- 21:16
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 стала победителем VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report, наша национальная команда обыграла в финале сборную Турции со счетом 21:13.
Отметим, что в полуфинале женская сборная Азербайджана одержала победу над египетской командой (22:15).
