İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib
Komanda
- 19 noyabr, 2025
- 18:23
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finala yüksəlib.
"Report" xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Misir seçməsinə 22:15 hesabı ilə qalib gələrək həlledici raunda adlayıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın bu gün keçiriləcək final görüşündəki rəqibi İran - Türkiyə cütünün qalibi olacaq.
Son xəbərlər
19:57
Azərbaycan və Türkiyənin telekommunikasiya üzrə tənzimləyici qurumları birgə layihə icra edəcəkİKT
19:55
Avropa Komissiyası: Hərbi mobillik paketi əhəmiyyətli investisiyalar tələb edəcəkDigər
19:53
Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəmRegion
19:41
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyibFutbol
19:37
ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblərDigər ölkələr
19:27
Foto
Leyla Əliyeva Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalını ziyarət edibDaxili siyasət
19:21
Foto
Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edibXarici siyasət
19:15
ƏƏSMN: Gələn il işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri artacaqSosial müdafiə
19:13