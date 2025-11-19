İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Komanda
    • 19 noyabr, 2025
    • 18:23
    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında finala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Misir seçməsinə 22:15 hesabı ilə qalib gələrək həlledici raunda adlayıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın bu gün keçiriləcək final görüşündəki rəqibi İran - Türkiyə cütünün qalibi olacaq.

    basketbol 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycan millisi

