Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон
Командные
- 26 сентября, 2025
- 09:45
В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня стартует сезон 2025/2026.
Как сообщает Report, в единственном матче дня действующий чемпион "Сабах" встретится с "Нефтчи".
Игра стартует в 19:00 на арене Дворца спорта в Баку.
Тур завершится 2 октября.
