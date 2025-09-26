Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

    Командные
    • 26 сентября, 2025
    • 09:45
    В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня стартует сезон 2025/2026.

    Как сообщает Report, в единственном матче дня действующий чемпион "Сабах" встретится с "Нефтчи".

    Игра стартует в 19:00 на арене Дворца спорта в Баку.

    Тур завершится 2 октября.

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

