Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

В Азербайджанской баскетбольной лиге сегодня стартует сезон 2025/2026.

Как сообщает Report, в единственном матче дня действующий чемпион "Сабах" встретится с "Нефтчи".

Игра стартует в 19:00 на арене Дворца спорта в Баку.

Тур завершится 2 октября.