Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək
Komanda
- 26 sentyabr, 2025
- 09:39
Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında son çempion "Sabah" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 2-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
10:04
Azərbaycanın III MDB Oyunlarındakı bayraqdarları müəyyənləşibFərdi
10:03
Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyübMaliyyə
10:01
Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıbFutbol
09:59
Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülübBiznes
09:44
Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilərRegion
09:43
DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"Biznes
09:39
Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcəkKomanda
09:36
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçibBiznes
09:35