    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Komanda
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:39
    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında son çempion "Sabah" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 2-də yekun vurulacaq.

    Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

