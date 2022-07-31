Азербайджан стал третьим на юношеском ЕВРО по баскетболу

В Сан-Марино завершилось юношеское первенство Европы (U-18) дивизиона С по баскетболу.

В Сан-Марино завершилось юношеское первенство Европы (U-18) дивизиона С по баскетболу.

Как передает Report, сборная Азербайджана обыграла в матче за третье место команду Люксембурга (78:73).

В первой и третьей части встречи азербайджанская команда выиграла 20:16 и 19:16, а во второй части была ничья - 18:18. В четвертой части Люксембург перехватила инициативу и сравняла общий результат со счетом 17:7 - 64:64. Судьба встречи решалась в дополнительной части. Сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль, одолев соперника со счетом 78:73.

Напомним, что сборная Азербайджана обыграла в группе команды Люксембурга (75:71), Гибралтара (115:60), Армении (76:65) и Молдовы (75:66), но в полуфинале уступила Албании (56:76).