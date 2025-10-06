Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджан сохранил второе место в медальном зачете III Игр СНГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, в активе азербайджанской команды 29 золотых, 46 серебряных и 86 бронзовых медалей.

    Лидирует по числу наград РФ, у нее в копилке 105 золотых, 55 серебряных, 34 бронзовых медали. На третьем месте расположилась Беларусь (27 золотых, 26 серебряных, 48 бронзовых).

    Медали завоевали спортсмены из 10 стран.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ медальный зачет
    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub

