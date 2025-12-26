Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Рабочая группа по подготовке законов по проведению выборов в Украине состоится до 9 января

    • 26 декабря, 2025
    • 17:07
    Рабочая группа по подготовке законов по проведению выборов в Украине состоится до 9 января

    Следующее заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине пройдет до 9 января 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом на учредительном заседании рабочей группы в пятницу заявил председателем группы, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.

    В ходе первого заседания рабочей группы в ее состав включены 62 человека.

    "Следующую встречу мы должны провести до 9 января, и мы ее проведем. Ориентировочно это будет 6-го, возможно, 8-го", - сказал он.

    Отметим, что у Корниенко будет три заместилеля - председатель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (направление - голосование военных); заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк (направление - избиратели за рубежом); глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (направление - избирательный кодекс).

