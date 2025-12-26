В праздничные дни бакинское метро будет работать дольше обычного

ЗАО "Бакинский метрополитен" внесет изменения в рабочий график в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщили Report в ЗАО, станции будут работать в усиленном режиме в соответствии с проводимыми в столице культурными и массовыми мероприятиями и оперативным планом Бакинского метрополитена.

В ночь с 31 декабря на 1 января все станции метро будут открыты до 02:00.

В соответствии с графиком дежурств будут усилены механизмы контроля, особенно на станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая", расположенных вблизи мест проведения культурных и массовых мероприятий.

В целом, с 31 декабря по 3 января движение поездов будет регулироваться специальным расписанием.

Поезда до станции "Бакмиль" с 31 декабря по 3 января будут работать по субботнему расписанию, 4 января - по воскресному.