    Министр: Прекращение в РФ уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает серьезные вопросы

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 17:25
    Министр: Прекращение в РФ уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает серьезные вопросы

    Прекращение Следственным комитетом России уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает у Азербайджана серьезные вопросы.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

    По словам министра, Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо по итогам расследования авиакатастрофы, содержание которого вызвало недоумение:

    "В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы", - отметил Байрамов, добавив, что на данное письмо был направлен официальный ответ соответствующих азербайджанских органов.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.

    "Вчера была годовщина трагедии, я выражаю соболезнования семьям погибших. Факт поражения самолета спустя время был признан российской стороной, а также было заявлено о выплате компенсаций. Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца", - подчеркнул министр.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

    Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

    Отметим, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе 9 октября президент РФ Владимир Путин признал, что сработала российская система ПВО и выпущенные две ракеты взорвались, поразив азербайджанский самолет. В.Путин обещал, что российская сторона выплатит все надлежащие компенсации и даст правовую оценку действиям всех должностных лиц.

    Напомним, на борту самолета Embraer 190, летевшего рейсом J2-8243, находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

    В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.

    Лента новостей