​Азербайджан примет участие в международных спортивных играх "Дети Азии"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Участие в VI Международных спортивных играх "Дети Азии" подтвердили 38 стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс–служба Главы Республики Саха (Якутия).

По состоянию на 11 января поступило 27 официальных заявок об участии в играх, в том числе, от Азербайджана, Вьетнама, Гонконга, Ирака, Ирана, Бангладеш, Бахрейна, Бутана, Йемена, Казахстана, Камбоджи, Китая. Самый многочисленный состав из зарубежных стран ожидается от сборной Туркменистана - 199 человек по 16 видам спорта.

Мероприятие пройдет с 5 по 17 июля 2016 года в Якутске. Окончательный состав стран–участниц будет определен до конца января 2016 года.

VI Международные спортивные игры "Дети Азии" ожидаются самыми масштабными по составу и количеству участников за всю историю проведения соревнований с 1996 года.