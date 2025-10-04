Азербайджан и Беларусь поменялись местами в медальном зачете III Игр СНГ
Командные
- 04 октября, 2025
- 00:48
Азербайджан опустился на 3-ю позицию в медальном зачете III Игр СНГ.
Как сообщает Report, в активе страны к концу дня соревнований 13 золотых, 27 серебряных и 43 бронзовых медали.
На вторую строчку поднялась Беларусь, спортсмены которой завоевали по итогам соревнований 15 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых наград. Возглавляет список Россия (73 золотых, 27 серебряных, 16 бронзовых медалей).
До настоящего времени медали завоевали представители восьми стран.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

