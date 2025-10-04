Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджан и Беларусь поменялись местами в медальном зачете III Игр СНГ

    Командные
    • 04 октября, 2025
    • 00:48
    Азербайджан опустился на 3-ю позицию в медальном зачете III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, в активе страны к концу дня соревнований 13 золотых, 27 серебряных и 43 бронзовых медали.

    На вторую строчку поднялась Беларусь, спортсмены которой завоевали по итогам соревнований 15 золотых, 20 серебряных, 28 бронзовых наград. Возглавляет список Россия (73 золотых, 27 серебряных, 16 бронзовых медалей).

    До настоящего времени медали завоевали представители восьми стран.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ медальный зачет
    Azərbaycanın III MDB Oyunlarının medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişib

