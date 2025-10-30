Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    "Араз-Нахчыван" одержал победу в первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Командные
    • 30 октября, 2025
    • 00:01
    Араз-Нахчыван одержал победу в первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    "Араз-Нахчыван" провел первый матч в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

    Как сообщает Report, нахчыванцы обыграли румынский "Юнайтед Галати" со счетом 2:1.

    Матч VII группы состоялся в Sala Sporturilor Dunareada в Румынии.

    Отметим, что подопечные Евгения Куксевича проведут очередной матч в группе завтра с "Дифферданже 03" из Люксембурга, а 1 ноября встретятся с командой "Тайгерс Рурмонд" из Нидерландов.

    "Араз-Нахчыван" футзал Лига чемпионов УЕФА
