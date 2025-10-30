"Араз-Нахчыван" одержал победу в первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
"Араз-Нахчыван" провел первый матч в рамках основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Как сообщает Report, нахчыванцы обыграли румынский "Юнайтед Галати" со счетом 2:1.
Матч VII группы состоялся в Sala Sporturilor Dunareada в Румынии.
Отметим, что подопечные Евгения Куксевича проведут очередной матч в группе завтра с "Дифферданже 03" из Люксембурга, а 1 ноября встретятся с командой "Тайгерс Рурмонд" из Нидерландов.
"Араз-Нахчыван" одержал победу в первом матче Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
