    Komanda
    • 29 oktyabr, 2025
    • 23:48
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasındakı ilk matçında qələbə qazanıb

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubu ilə üz-üzə gələn Naxçıvan təmsilçisi 2:1 hesablı qələbəyə sevinib.

    VII qrupun matçı Sala Sporturilor Dunareada baş tutub.

    Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu kollektiv qrupda növbəti matçlarını sabah Lüksemburqun "Differdanje 03", noyabrın 1-də isə Niderlandın "Tigers Roermond" komandalarına qarşı keçirəcək.

