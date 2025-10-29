"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasındakı ilk matçında qələbə qazanıb
Komanda
- 29 oktyabr, 2025
- 23:48
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubu ilə üz-üzə gələn Naxçıvan təmsilçisi 2:1 hesablı qələbəyə sevinib.
VII qrupun matçı Sala Sporturilor Dunareada baş tutub.
Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu kollektiv qrupda növbəti matçlarını sabah Lüksemburqun "Differdanje 03", noyabrın 1-də isə Niderlandın "Tigers Roermond" komandalarına qarşı keçirəcək.
