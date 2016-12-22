Афганистан готовится к Исламиаде, которая пройдет в Баку

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Афганистан готовится к Исламским играм солидарности, которые состоятся в мае следующего года в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на TOLONews, об этом заявил глава Национального олимпийского комитета Афганистана Захир Агбар на пресс-конференции в Кабуле.

По его словам, афганские спортсмены будут выступать в 15 спортивных дисциплинах.

"На этот раз Афганистан примет участие в мероприятии более подготовленным и получит хорошие достижения. Мы создали комиссию для отбора лучших атлетов и решения их проблем", - отметил З.Агбар.

В свою очередь глава комиссии атлетов Гулам Раббани Раббани указал, что "Игры исламской солидарности являются большим мероприятием и все мусульманские страны готовятся к ним последние два года".

Отметим, что Исламские игры солидарности являются мультинациональным и мультиспортивным мероприятием, проводимым Федерацией Исламских игр солидарности (ISSF). Напомним, что первые игры прошли в 2005 году в Саудовской Аравии. Четвертые игры пройдут в столице Азербайджана Баку в мае 2017 года.