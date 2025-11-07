Жителям сел Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли рассказали о мерах соцзащиты и минной опасности

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал просветительские мероприятия для семей, переселяемых в села Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли по вопросам социальной защиты и минной опасности.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

На мероприятии состоялся показ видеороликов о вопросах социальной защиты вынужденных переселенцев и о прекращении единого ежемесячного пособия для лиц, вернувшихся к постоянному месту жительства, по истечении трехлетнего периода, а также о минной опасности.