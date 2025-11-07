Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Жителям сел Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли рассказали о мерах соцзащиты и минной опасности

    Карабах
    • 07 ноября, 2025
    • 12:57
    Жителям сел Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли рассказали о мерах соцзащиты и минной опасности

    Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал просветительские мероприятия для семей, переселяемых в села Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли по вопросам социальной защиты и минной опасности.

    Об этом Report сообщили в Госкомитете.

    На мероприятии состоялся показ видеороликов о вопросах социальной защиты вынужденных переселенцев и о прекращении единого ежемесячного пособия для лиц, вернувшихся к постоянному месту жительства, по истечении трехлетнего периода, а также о минной опасности.

    социальная защита Шушакенд село Бадара Гасанриз Венгли минная угроза
    Фото
    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Последние новости

    13:51

    На "Советской" под госохрану возьмут более 100 исторических строений

    Kультурная политика
    13:46

    Экс-министр экономики Армении вновь задержан

    В регионе
    13:45
    Фото

    В Таджикистане отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    13:39

    Строительство Кашаганского ГПЗ завершится в декабре 2026 года

    В регионе
    13:35

    Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

    Внешняя политика
    13:35

    В Азербайджане задержаны 17 человек за рекламу азартных игр в соцсетях

    Происшествия
    13:34
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    13:30

    Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    13:22
    Фото

    В водохранилище имени Гейдара Алиева выпущено 300 тысяч мальков сазана

    Экология
    Лента новостей