Жителям сел Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли рассказали о мерах соцзащиты и минной опасности
Карабах
- 07 ноября, 2025
- 12:57
Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал просветительские мероприятия для семей, переселяемых в села Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли по вопросам социальной защиты и минной опасности.
Об этом Report сообщили в Госкомитете.
На мероприятии состоялся показ видеороликов о вопросах социальной защиты вынужденных переселенцев и о прекращении единого ежемесячного пособия для лиц, вернувшихся к постоянному месту жительства, по истечении трехлетнего периода, а также о минной опасности.
