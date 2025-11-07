Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib
Qarabağ
- 07 noyabr, 2025
- 12:26
Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli kəndlərinə köçürülən ailələr arasında sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.
Bu barədə "Report"a Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Dövlət Komitəsində keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin üç il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı və mina təhlükəsi haqqında hazırlanmış videoçarxlar məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib.
Son xəbərlər
12:39
İndoneziyada məsciddə partlayış olub, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
12:37
Komitə sədri bələdiyyələrə dotasiyaların artırılmasını təklif edibMilli Məclis
12:37
Foto
"PAŞA Holdinq" Zəfər Parkı və Zəfər Muzeyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təhvil verdiİnfrastruktur
12:34
Səfirlik: Oklahoma və Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq qarşılıqlı anlaşma və etimada töhfə verə bilərHərbi
12:31
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödənilibSosial müdafiə
12:30
Kobaxidze: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi region ölkələrinin siyasi mövqeyini gücləndirəcəkRegion
12:26
Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:26
Foto
Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilibQarabağ
12:23