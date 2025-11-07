İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Qarabağ
    • 07 noyabr, 2025
    • 12:26
    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli kəndlərinə köçürülən ailələr arasında sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Dövlət Komitəsində keçirilən tədbirdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi məsələləri və vahid aylıq müavinətin daimi yaşayış yerinə geri qayıtmış şəxslərin üç il müddəti başa çatdıqdan sonra dayandırılacağı və mina təhlükəsi haqqında hazırlanmış videoçarxlar məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib.

    "Qaçqınkom" maarifləndirmə tədbirləri

    Son xəbərlər

    12:39

    İndoneziyada məsciddə partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    12:37

    Komitə sədri bələdiyyələrə dotasiyaların artırılmasını təklif edib

    Milli Məclis
    12:37
    Foto

    "PAŞA Holdinq" Zəfər Parkı və Zəfər Muzeyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təhvil verdi

    İnfrastruktur
    12:34

    Səfirlik: Oklahoma və Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq qarşılıqlı anlaşma və etimada töhfə verə bilər

    Hərbi
    12:31

    Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödənilib

    Sosial müdafiə
    12:30

    Kobaxidze: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi region ölkələrinin siyasi mövqeyini gücləndirəcək

    Region
    12:26

    Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26
    Foto

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Qarabağ
    12:23

    Bu ilin 9 ayında məişət zorakılığından zərər çəkmiş 45 uşağa reabilitasiya xidməti göstərilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti