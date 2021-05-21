Юрист: Армения должна быть привлечена к ответственности

Свидетельства преступной деятельности армянских оккупантов и агрессоров на освобожденных территориях Азербайджана очевидны

Свидетельства преступной деятельности армянских оккупантов и агрессоров на освобожденных территориях Азербайджана очевидны, доказательства все наличествуют.

Об этом Report заявил заслуженный юрист Кыргызстана, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

"Всем политическим акторам, вовлеченным в процесс урегулирования этого конфликта, также ясно, что Армения и сепаратисты в Нагорном Карабахе должны быть привлечены к ответственности, предусмотренной международным уголовным правом, международным гуманитарным правом. Особенное негодование вызывает осквернение азербайджанского культурного наследия. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными", - сказал он.

Кайрат Осмоналиев также отметил, что страны должны подумать о том, чтобы выступить соавтором резолюции на ГА ООН, осуждающей уничтожение памятников исторического и культурного наследия в Карабахе: "Полагаю, что страны Тюркского мира должны проявить солидарность в этом вопросе".

Ранее сообщалось, что Азербайджан обратился в министерства культуры 150 стран в связи с актами вандализма.