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Юрист: Армения должна быть привлечена к ответственности

Юрист: Армения должна быть привлечена к ответственности Свидетельства преступной деятельности армянских оккупантов и агрессоров на освобожденных территориях Азербайджана очевидны
Карабах
21 мая 2021 г. 12:49
Юрист: Армения должна быть привлечена к ответственности

Свидетельства преступной деятельности армянских оккупантов и агрессоров на освобожденных территориях Азербайджана очевидны, доказательства все наличествуют.

Об этом Report заявил заслуженный юрист Кыргызстана, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

"Всем политическим акторам, вовлеченным в процесс урегулирования этого конфликта, также ясно, что Армения и сепаратисты в Нагорном Карабахе должны быть привлечены к ответственности, предусмотренной международным уголовным правом, международным гуманитарным правом. Особенное негодование вызывает осквернение азербайджанского культурного наследия. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными", - сказал он.

Кайрат Осмоналиев также отметил, что страны должны подумать о том, чтобы выступить соавтором резолюции на ГА ООН, осуждающей уничтожение памятников исторического и культурного наследия в Карабахе: "Полагаю, что страны Тюркского мира должны проявить солидарность в этом вопросе".

Ранее сообщалось, что Азербайджан обратился в министерства культуры 150 стран в связи с актами вандализма.

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Версия на английском языке Lawyer: Armenia should be held accountable

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