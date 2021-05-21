Азербайджан обратился в Минкультуры 150 стран в связи с актами вандализма

"Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, уже сообщается мировой общественности"

"Армяне за около 30 лет полностью уничтожили всю инфраструктуру, включая историко-культурное наследие, на наших исторических землях. Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, уже сообщается мировой общественности".

Как передает Report, об этом сказал министр культуры Анар Керимов.

"Кстати отмечу, что в связи с вандализмом, совершенным против нашего культурного наследия, Министерство культуры обратилось в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН и министерства культуры 150 стран", - сказал министр.