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Азербайджан обратился в Минкультуры 150 стран в связи с актами вандализма

Азербайджан обратился в Минкультуры 150 стран в связи с актами вандализма "Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, уже сообщается мировой общественности"
Kультурная политика
21 мая 2021 г. 09:47
Азербайджан обратился в Минкультуры 150 стран в связи с актами вандализма
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"Армяне за около 30 лет полностью уничтожили всю инфраструктуру, включая историко-культурное наследие, на наших исторических землях. Вандализм, совершенный армянами в Карабахе, уже сообщается мировой общественности".

Как передает Report, об этом сказал министр культуры Анар Керимов.

"Кстати отмечу, что в связи с вандализмом, совершенным против нашего культурного наследия, Министерство культуры обратилось в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН и министерства культуры 150 стран", - сказал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan appeals to culture ministries of 150 countries over acts of vandalism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vandalizm aktları ilə əlaqədar 150 ölkənin Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edib

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