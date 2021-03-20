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Washington Post о праздновании Ильхамом Алиевым Новруза в Шуше

Washington Post о праздновании Ильхамом Алиевым Новруза в Шуше Известное американское издание Washington Post опубликовало статью о том, как Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отпраздновал праздник Новруз в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша
Карабах
20 марта 2021 г. 21:59
Washington Post о праздновании Ильхамом Алиевым Новруза в Шуше
Президент Ильхам Алиев

Известное американское издание Washington Post опубликовало статью о том, как Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отпраздновал праздник Новруз в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша.

Report представляет данную статью:

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил в субботу праздник Новруз, зажгя церемониальный огонь в Шуше, культурно значимом городе, который Азербайджан освободил от армянских войск в ходе войны прошлой осенью.

Шуша, на протяжении веков являвшаяся центром азербайджанской культуры, перешла под контроль Армении в 1992 году в ходе боевых действий за сепаратистский Нагорный Карабах. Его возвращение азербайджанскими войсками в ноябре было важным как символически, так и стратегически, поскольку он расположен высоко над административным центром Ханкенди.

"Сегодня мы празднуем Новруз в нашем древнем городе Шуша, культурной столице Азербайджана. Это историческое событие. Это большое счастье. Бог услышал молитвы азербайджанского народа", - сказал Ильхам Алиев после зажжения огня, традиционного способа празднования Новруза, на видео, опубликованном офисом президента в субботу.

Возможно, Шуша была разрушена, возможно наши исторические места в Шуше были разрушены подлым врагом. Однако Шуша не сдалась. Шуша не сломалась. Она сохранила свое достоинство, защитила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы вновь наблюдаем это", - сказал он.

Азербайджан восстановил контроль над большей частью Карабаха и прилегающих территорий, контролируемых Арменией, в ходе прошлогодней шестинедельной войны", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке "Washington Post": İlham Əliyev Novruzu azad olunmuş Şuşada qeyd etdi

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