Washington Post о праздновании Ильхамом Алиевым Новруза в Шуше

Известное американское издание Washington Post опубликовало статью о том, как Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отпраздновал праздник Новруз в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша

Известное американское издание Washington Post опубликовало статью о том, как Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отпраздновал праздник Новруз в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша.

Report представляет данную статью:

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил в субботу праздник Новруз, зажгя церемониальный огонь в Шуше, культурно значимом городе, который Азербайджан освободил от армянских войск в ходе войны прошлой осенью.

Шуша, на протяжении веков являвшаяся центром азербайджанской культуры, перешла под контроль Армении в 1992 году в ходе боевых действий за сепаратистский Нагорный Карабах. Его возвращение азербайджанскими войсками в ноябре было важным как символически, так и стратегически, поскольку он расположен высоко над административным центром Ханкенди.

"Сегодня мы празднуем Новруз в нашем древнем городе Шуша, культурной столице Азербайджана. Это историческое событие. Это большое счастье. Бог услышал молитвы азербайджанского народа", - сказал Ильхам Алиев после зажжения огня, традиционного способа празднования Новруза, на видео, опубликованном офисом президента в субботу.

Возможно, Шуша была разрушена, возможно наши исторические места в Шуше были разрушены подлым врагом. Однако Шуша не сдалась. Шуша не сломалась. Она сохранила свое достоинство, защитила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы вновь наблюдаем это", - сказал он.

Азербайджан восстановил контроль над большей частью Карабаха и прилегающих территорий, контролируемых Арменией, в ходе прошлогодней шестинедельной войны", - говорится в статье.