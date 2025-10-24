Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Восемь семей возвращаются в ходжалинское село Дашбулаг

    Карабах
    • 24 октября, 2025
    • 14:08
    Восемь семей возвращаются в ходжалинское село Дашбулаг

    В село Дашбулаг Ходжалинского района выехала группа переселенцев из восьми семей в составе 24 человек.

    Как передает сотрудник Report из Ходжалы, жители возвращаются в свои дома в рамках программы Великого возвращения.

    Эти семьи бывших вынужденных переселенцев проживали в разных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Таким образом, после этого переселения количество семей, вернувшихся в село Дашбулаг, достигнет 21 (91 человек).

