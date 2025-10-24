Восемь семей возвращаются в ходжалинское село Дашбулаг
Карабах
- 24 октября, 2025
- 14:08
В село Дашбулаг Ходжалинского района выехала группа переселенцев из восьми семей в составе 24 человек.
Как передает сотрудник Report из Ходжалы, жители возвращаются в свои дома в рамках программы Великого возвращения.
Эти семьи бывших вынужденных переселенцев проживали в разных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Таким образом, после этого переселения количество семей, вернувшихся в село Дашбулаг, достигнет 21 (91 человек).
