    Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Qarabağ
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:27
    Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı kəndə çatıb.

    "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, kəndə köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bu mərhələdə Daşbulaq kəndinə 8 ailənin (24 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilir.

    Bununla da kəndə qayıdan ailələrin sayı 21-ə (91 nəfər) çatacaq.

    Xocalı Daşbulaq kəndi “Böyük Qayıdış” Zəfərə gedən yol
    Восемь семей возвращаются в ходжалинское село Дашбулаг

