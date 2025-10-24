Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb – YENİLƏNİB
- 24 oktyabr, 2025
- 14:27
Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı kəndə çatıb.
"Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, kəndə köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə Daşbulaq kəndinə 8 ailənin (24 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilir.
Bununla da kəndə qayıdan ailələrin sayı 21-ə (91 nəfər) çatacaq.
