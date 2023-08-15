Военная прокуратура: С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека

В результате раскопок, проводимых в Шуше с мая текущего года, были обнаружены останки как минимум 31-го человека.

В результате раскопок, проводимых в Шуше с мая текущего года, были обнаружены останки как минимум 31-го человека.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report заявил начальник специального следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

По его словам, предположительно, эти останки принадлежат азербайджанцам, которые были взяты в плен и содержались здесь в качестве заложников во время Первой Карабахской войны: "Содержавшихся в тюрьмах азербайджанцев жестоко пытали, избивали, натравливали на них собак, скармливали раненых и немощных людей свиньям, а затем здесь же хоронили".

Напомним, что в Шуше обнаружено очередное массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены останки предположительно 17 человек.