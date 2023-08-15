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Военная прокуратура: С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека

Военная прокуратура: С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека В результате раскопок, проводимых в Шуше с мая текущего года, были обнаружены останки как минимум 31-го человека.
Карабах
15 августа 2023 г. 16:28
Военная прокуратура: С мая в Шуше обнаружены останки 31 человека

В результате раскопок, проводимых в Шуше с мая текущего года, были обнаружены останки как минимум 31-го человека.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report заявил начальник специального следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

По его словам, предположительно, эти останки принадлежат азербайджанцам, которые были взяты в плен и содержались здесь в качестве заложников во время Первой Карабахской войны: "Содержавшихся в тюрьмах азербайджанцев жестоко пытали, избивали, натравливали на них собак, скармливали раненых и немощных людей свиньям, а затем здесь же хоронили".

Напомним, что в Шуше обнаружено очередное массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены останки предположительно 17 человек.

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Версия на английском языке Head of department: Remains of human corpses belonging to 31 people found in Shusha since May
Версия на азербайджанском языке Şöbə rəisi: "Şuşada may ayından bəri 31 şəxsə məxsus insan meyitinin qalıqları aşkarlanıb"

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