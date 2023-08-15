В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение

В городе Шуша обнаружено очередное массовое захоронение.

В городе Шуша обнаружено очередное массовое захоронение.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

В настоящее время на территории обнаружения массового захоронения находятся сотрудники Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и соответствующих структур.

В результате раскопок, проведенных 1-15 августа, на территории Шушинской тюрьмы обнаружены останки предположительно 17 человек.

Отметим, что ранее в июне в городе Шуша на территории тюрьмы также было обнаружено массовое захоронение.

До сих пор массовые захоронения были обнаружены в селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, а также в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.