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Владанка Андреева: ООН солидарна с Азербайджаном в усилиях по разминированию

Владанка Андреева: ООН солидарна с Азербайджаном в усилиях по разминированию ООН солидарна с Азербайджаном в усилиях по разминированию, нацеленных на обеспечение безопасного будущего.
Карабах
4 апреля 2024 г. 12:11
Владанка Андреева: ООН солидарна с Азербайджаном в усилиях по разминированию

ООН солидарна с Азербайджаном в усилиях по разминированию, нацеленных на обеспечение безопасного будущего.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой в соцсети "Х" по случаю Международного дня информирования о минной опасности.

"Солидарны с Азербайджаном в усилиях по разминированию, нацеленных на обеспечение более безопасного будущего для всех своих граждан. Путь к восстановлению и перестройке долгий. Но при глобальной поддержке мы можем добиться успехов на пути к миру без мин", - написала она.

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Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreeva: BMT minalardan təmizləmə səylərində Azərbaycanla həmrəydir
Версия на английском языке Vladanka Andreeva: UN stands in solidarity with Azerbaijan in its mine action efforts

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