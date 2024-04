Владанка Андреева: ООН солидарна с Азербайджаном в усилиях по разминированию

ООН солидарна с Азербайджаном в усилиях по разминированию, нацеленных на обеспечение безопасного будущего.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой в соцсети "Х" по случаю Международного дня информирования о минной опасности.

"Солидарны с Азербайджаном в усилиях по разминированию, нацеленных на обеспечение более безопасного будущего для всех своих граждан. Путь к восстановлению и перестройке долгий. Но при глобальной поддержке мы можем добиться успехов на пути к миру без мин", - написала она.