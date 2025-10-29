Вице-премьер Беларуси посетила Агдамский промпарк
Карабах
- 29 октября, 2025
- 16:16
Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич посетила Агдамский промышленный парк.
Как передает Report, замглавы правительства Беларуси ознакомилась с деятельностью парка, его резидентами.
В поездке вице-премьера Беларуси сопровождает ее азербайджанский коллега Самир Шарифов.
Отметим, что Агдамский промышленный парк был создан указом президента от 28 мая 2021 года.
