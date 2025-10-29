Вице-премьер Беларуси посетила Агдамский промпарк

Вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич посетила Агдамский промышленный парк.

Как передает Report, замглавы правительства Беларуси ознакомилась с деятельностью парка, его резидентами.

В поездке вице-премьера Беларуси сопровождает ее азербайджанский коллега Самир Шарифов.

Отметим, что Агдамский промышленный парк был создан указом президента от 28 мая 2021 года.