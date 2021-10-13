Ветеран Отечественной войны: Война - это шрамы на моем лице

"Война - это шрамы на моем лице. Это нелегко, война - это страшно. Но без нее нельзя было обойтись. Война не бывает без потерь. Но я горжусь своими шрамами. Для меня это большая гордость".

"Война - это шрамы на моем лице. Это нелегко, война - это страшно. Но без нее нельзя было обойтись. Война не бывает без потерь. Но я горжусь своими шрамами. Для меня это большая гордость".

Об этом в интервью Report сказал 22-летний ветеран Отечественной войны Денис Гузлаев.

27 сентября 2020 года Денису поступил звонок о призыве на войну: "Я работал поваром. Позвонил родителям, сказал, что меня призвали на фронт, и что я вернусь. 28 сентября я уже был в военкомате. Ночью нас отправили в часть".

По словам Дениса, после того, как они доехали до Джебраила, их отправили еще дальше: "Мы доехали, а дальше продвигались пешком. Вместе с товарищами стали подниматься вверх, в гору. Когда нас начали обстреливать из минометов, мы поняли, что это война, это уже не шутки, это реальность".

Денис получил ранение 18 октября недалеко от Гадрута: "Наши ребята спускали сверху погибшего шехида. Мы с ребятами подключились, чтобы помочь им. Нас было семеро. Пролетел вражеский минометный снаряд, его осколком меня ранило в спину. Ребята сразу же осмотрели меня и стали звать на помощь, один мой боевой товарищ остался со мной. Вторым снарядом меня отбросило в сторону. Я был в сознании и все ощущал. Ощупав лицо, я понял, что челюсть сломана, носа нет. Машина смогла подъехать лишь на следующий день и меня сразу отправили в больницу. Все это время я был в сознании. Последнее что я помню, это как мне делали укол. 10 дней я находился в коме. Очнулся я уже в Баку. Мне сделали около шести операций, еще две предстоят".