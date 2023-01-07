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Варданян признал отсутствие блокады Лачынской дороги

Варданян признал отсутствие блокады Лачынской дороги Несмотря на то, что армяне вовсю кричат о блокаде Лачынской дороги, представитель сепаратистского режима в Карабахе Рубен Варданян заявил о том, что российские миротворцы поставляют некоторое количество продовольствия.
Карабах
7 января 2023 г. 15:49
Варданян признал отсутствие блокады Лачынской дороги

Армянский сепаратист, миллиардер Рубен Варданян заявил, что российские миротворцы и Международный комитет красного креста (МККК) поставляют продовольствие в Карабах.

Как передает Report, об этом Варданян cказал в интервью Byline Times, тем самым признав, что никакой "блокады" Лачынской дороги не существует.

"В интервью газете Byline Times Рубен Варданян заявил, что российские миротворцы поставляют некоторое количество продовольствия. Этого все еще недостаточно, но если это правда, а многие задавались этим вопросом, то это первый раз, когда об этом было сказано официально. Конечно, нет причин сомневаться в этом, но если это правда, то это прозвучало неожиданно, Возможно, потому что журналист впервые задал этот вопрос. Конечно, через Лачын проходят все более крупные российские конвои, но эти слова неожиданны", - написал армянский журналист Онник Крикорян в Twitter.

Каждый день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проезжают десятки автомобилей РМК, это еще раз доказывает, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 27-ой день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Vardanyan admits Lachin road not blocked

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