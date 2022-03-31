В селе Фаррух прошли памятные мероприятия по случаю Дня геноцида азербайджанцев

По поручению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в воинских объединениях, соединениях, частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии состоялись памятные мероприятия по случаю 31 марта - Дня геноци

По поручению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в воинских объединениях, соединениях, частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии состоялись памятные мероприятия по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память жертв геноцида, общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На мероприятиях, проведенных в освобожденном селе Фаррух Ходжалинского района и других регионах нашей республики, была особо подчеркнута важность ежегодного проведения на государственном уровне 31 марта, объявленного Днем геноцида азербайджанцев в соответствии с указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года. Были отмечены целенаправленные мероприятия, проводимые по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Фондом Гейдара Алиева по донесению до мировой общественности геноцидов, совершенных армянами против нашего народа.

На памятных мероприятиях были представлены литературно-художественные композиции, фотоэкспозиции, видеоролики, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, деятелями искусства и школьниками.

Военнослужащие посетили мемориалы жертв геноцида, были прочитаны тематические лекции на занятиях по общественно-политической подготовке.