В Огузе почтили память шехида Отечественной войны

В Огузском районе почтена память шехида Отечественной войны Махаббата Пашаева.

В Огузском районе почтена память шехида Отечественной войны Махаббата Пашаева.

По сообщению северо-западного бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, его боевые товарищи и местные жители. Участники церемонии вознесли молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизни за Родину, были возложены цветы на могилу шехида.

Отметим, что Пашаев Махаббат Вагиф оглу родился 5 августа 1999 года в селе Боллудере Шекинского района. В 2006 году семья перебралась в Огуз.

26 апреля 2018 года он был призван на действительную военную службу в ряды азербайджанской армии. 1 октября 2019 года успешно завершил военную службу, после чего работал на различных должностях. С августа 2020 года поступил в качестве военнослужащего сверхсрочной службы на службу в азербайджанской армии.

M.Пашаев самоотверженно сражался в боях за Суговушан в ходе Второй Карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на военные провокации Армении против Азербайджана. М.Пашаев героически погиб в ожесточенных боях за Суговушан. Он был предан земле 30 сентября. Герой покоится на Аллее шехидов в Огузе.

За мужество и героизм в боевых операциях по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, Махаббат Пашаев был посмертно награжден медалями "За Родину", "За отвагу", "За освобождение Лачына" и "За освобождение Суговушана".