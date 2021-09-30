О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Огузе почтили память шехида Отечественной войны 

В Огузе почтили память шехида Отечественной войны  В Огузском районе почтена память шехида Отечественной войны Махаббата Пашаева.
Карабах
30 сентября 2021 г. 15:22
В Огузе почтили память шехида Отечественной войны 

В Огузском районе почтена память шехида Отечественной войны Махаббата Пашаева.

По сообщению северо-западного бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, его боевые товарищи и местные жители. Участники церемонии вознесли молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизни за Родину, были возложены цветы на могилу шехида.

Отметим, что Пашаев Махаббат Вагиф оглу родился 5 августа 1999 года в селе Боллудере Шекинского района. В 2006 году семья перебралась в Огуз.

26 апреля 2018 года он был призван на действительную военную службу в ряды азербайджанской армии. 1 октября 2019 года успешно завершил военную службу, после чего работал на различных должностях. С августа 2020 года поступил в качестве военнослужащего сверхсрочной службы на службу в азербайджанской армии.

M.Пашаев самоотверженно сражался в боях за Суговушан в ходе Второй Карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на военные провокации Армении против Азербайджана. М.Пашаев героически погиб в ожесточенных боях за Суговушан. Он был предан земле 30 сентября. Герой покоится на Аллее шехидов в Огузе.

За мужество и героизм в боевых операциях по восстановлению территориальной целостности Азербайджана, Махаббат Пашаев был посмертно награжден медалями "За Родину", "За отвагу", "За освобождение Лачына" и "За освобождение Суговушана".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda Vətən müharibəsi şəhidinin anım mərasimi keçirilib

Экслюзивные новости

Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
Педиатры о причинах распространения вируса среди детей
30 сентября 2021 г. 14:38
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi