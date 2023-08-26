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В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа "Дом, милый дом!"

В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа "Дом, милый дом!" В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа Резы Дегати "Дом, милый дом!".
Карабах
26 августа 2023 г. 17:23
В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа Дом, милый дом!

В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа Резы Дегати "Дом, милый дом!".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Проект Резы Дегати "Дом, милый дом!" в Лачыне. Фотографии 100 детей, чьи дедушки и бабушки, родители стали жертвами этнических чисток со стороны Армении. Через 30 лет после освобождения Лачына от разрушительной армянской оккупации они возвращаются на родные земли, в Лачын. Также здесь есть фотографии 100 детей из других уголков мира", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ‘Home, Sweet Home’ project by famous photographer presented in Lachin
Версия на азербайджанском языке Dünya şöhrətli fotoqrafın Laçında “Evim, gözəl evim!” layihəsi təqdim olunub

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