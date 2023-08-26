В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа "Дом, милый дом!"

В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа Резы Дегати "Дом, милый дом!".

В Лачыне представлен проект всемирно известного фотографа Резы Дегати "Дом, милый дом!".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Проект Резы Дегати "Дом, милый дом!" в Лачыне. Фотографии 100 детей, чьи дедушки и бабушки, родители стали жертвами этнических чисток со стороны Армении. Через 30 лет после освобождения Лачына от разрушительной армянской оккупации они возвращаются на родные земли, в Лачын. Также здесь есть фотографии 100 детей из других уголков мира", - говорится в публикации.