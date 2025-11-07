Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В Кяльбаджаре прошла акция "По следам Победы - к зеленому будущему"

    Карабах
    • 07 ноября, 2025
    • 11:26
    В Кяльбаджаре прошла акция По следам Победы - к зеленому будущему

    В городе Кяльбаджаре состоялась акция по посадке деревьев под названием "По следам Победы - к зеленому будущему", приуроченная ко Дню Победы - 8 Ноября.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Специальным представительством президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

    В рамках акции было высажено 100 деревьев различных пород, включая черную сосну, платан и кипарис аризонский, с учетом природно-климатических условий региона. В посадке приняли участие представители государственных структур и местных организаций.

    Акция направлена на увековечение памяти шехидов, героически сражавшихся за Родину, донесение до подрастающего поколения сути и значимости Дня Победы и заботу об экологии освобожденных территорий.

    Кяльбаджар акция по посадке деревьев День Победы зеленое будущее
    Фото
    Kəlbəcərdə "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" aksiyası keçirilib

    Последние новости

    12:26

    Прогноз погоды на День Победы

    Экология
    12:25

    В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса: есть пострадавшие

    Другие страны
    12:24

    Кобахидзе: Мир между Баку и Ереваном укрепит политические позиции региона

    В регионе
    12:21
    Фото

    ВМС Азербайджана и Пакистана обсудили развитие сотрудничества

    Армия
    12:20

    Руководитель сектора АП: На медиа ложится большая ответственность за чистоту азербайджанского языка

    Медиа
    12:18

    Посольство США: Визит делегации Нацгвардии Оклахомы подтвердил общее стремление к укреплению безопасности

    Армия
    12:16

    АЖД перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

    Инфраструктура
    12:14

    Министр финансов: Фискальная устойчивость бюджета продолжит укрепляться

    Финансы
    12:05
    Фото

    В Стамбуле состоялся форум азербайджанско-турецкой молодежи "5 лет Победы"

    Внешняя политика
    Лента новостей