В Кяльбаджаре прошла акция "По следам Победы - к зеленому будущему"

В городе Кяльбаджаре состоялась акция по посадке деревьев под названием "По следам Победы - к зеленому будущему", приуроченная ко Дню Победы - 8 Ноября.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Специальным представительством президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

В рамках акции было высажено 100 деревьев различных пород, включая черную сосну, платан и кипарис аризонский, с учетом природно-климатических условий региона. В посадке приняли участие представители государственных структур и местных организаций.

Акция направлена на увековечение памяти шехидов, героически сражавшихся за Родину, донесение до подрастающего поколения сути и значимости Дня Победы и заботу об экологии освобожденных территорий.