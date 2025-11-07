İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Kəlbəcərdə "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    • 07 noyabr, 2025
    • 10:38
    Kəlbəcərdə Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə aksiyası keçirilib

    Kəlbəcər şəhərində "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" adlı ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyi, eləcə də Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə reallaşdırılan aksiya Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyinin və Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilib.

    Bu çərçivədə Kəlbəcər rayonunun iqlim şəraitinə uyğun olaraq 100 ədəd müxtəlif növ ağac (qara şam, çinar, arizona sərvi və digər ağac) əkilib. Aksiyada Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyinin, Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və digər qurumların yerli nümayəndələri iştirak ediblər.

    Əsas məqsəd Zəfər Gününün mahiyyətini və əhəmiyyətini gənc nəslə çatdırmaq, şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirməkdir. Layihə onların Vətən uğrunda göstərdikləri qəhrəmanlığı və fədakarlığı təbliğ etməklə yanaşı, rayonun ekoloji mühitinin yaxşılaşdırılmasına və yaşıllaşdırılmasına töhfə verməyi də hədəfləyir.

    ağacəkmə Zəfər Günü Kəlbəcər Zəfərə gedən yol

    Son xəbərlər

    10:51
    Foto

    İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə gənclərinin "Zəfərin 5 ili" forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Bakı metrosu: Yeni vaqonların xəttə buraxılması intervalı azaltmayacaq

    İnfrastruktur
    10:46

    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    10:44

    Bu ilin doqquz ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına 206 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    10:43

    Tbilisidə azərbaycanlılara qarşı zorakılıq hadisəsi ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    10:41

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    10:38
    Foto

    Kəlbəcərdə "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    10:37

    Azərbaycan derbilərində indiyədək üç futbolçu het-trik edib

    Futbol
    10:36

    "Çıraq" yatağından indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti