В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти

В Кяльбаджарском районе прошла акция по посадке деревьев "Зеленое наследие – вечная память", посвященная 27 сентября - Дню памяти.

Как сообщает Report, в рамках акции были посажены 100 деревьев, соответствующих климату Кяльбаджара.

Отметим, что акция по посадке деревьев была проведена при организационной поддержке Специального представительства президента, Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.