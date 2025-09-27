В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти
Карабах
- 27 сентября, 2025
- 10:08
В Кяльбаджарском районе прошла акция по посадке деревьев "Зеленое наследие – вечная память", посвященная 27 сентября - Дню памяти.
Как сообщает Report, в рамках акции были посажены 100 деревьев, соответствующих климату Кяльбаджара.
Отметим, что акция по посадке деревьев была проведена при организационной поддержке Специального представительства президента, Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.
