    В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти

    Карабах
    • 27 сентября, 2025
    • 10:08
    В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти

    В Кяльбаджарском районе прошла акция по посадке деревьев "Зеленое наследие – вечная память", посвященная 27 сентября - Дню памяти.

    Как сообщает Report, в рамках акции были посажены 100 деревьев, соответствующих климату Кяльбаджара.

    Отметим, что акция по посадке деревьев была проведена при организационной поддержке Специального представительства президента, Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

