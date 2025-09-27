Kəlbəcərdə Anım Gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Qarabağ
    • 27 sentyabr, 2025
    • 09:55
    Kəlbəcər rayonunda 27 sentyabr - Anım Gününə həsr olunan - "Yaşıl irs – əbədi xatirə" ağacəkmə aksiyası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, aksiya çərçivəsində Kəlbəcərin iqliminə uyğun 100 ədəd ağac (qara şam, çinar, birgöz, arizona sərvi və s) əkilib.

    Layihənin əsas məqsədi Anım Gününün mahiyyətini gənc nəslə çatdırmaq, şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək, onların Vətən uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlığı, şücaəti təbliğ etmək və gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu gücləndirməkdir.

    Qeyd edək ki, ağacəkmə aksiyası Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin, Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilib.

